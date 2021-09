Gratulacje od marszałka województwa dla multimedalisty paraolimpijskiego Rafała Czupera

– Jechałem do Tokio z nastawieniem na poprawę wyniku z Rio de Janeiro i to się udało. Oczywiście, moim celem było złoto w singlu, tutaj nie do końca wyszło, ale jest progres. Mamy dwa medale. Jestem zadowolony – mówił sportowiec.

Podobnie jak młociarz Wojciech Nowicki – zdobywca złotego medalu podczas igrzysk w Tokio i oszczepniczka Maria Andrejczyk – srebrna medalistka, Rafał Czuper został doceniony przez Samorząd Województwa Podlaskiego także finansowo - otrzymał 35 tys. zł. Natomiast Marek Iwanicki – 15 tys. zł.

Sportowiec podkreślał, że pomoc samorządu ma dla niego ogromne znaczenia.

– Wsparcie, które dostałem w tym roku od pana marszałka, było największe w czasie mojej sportowej kariery. To mocno pomaga, jeśli chodzi o przygotowywanie się do zawodów, ponieważ nie muszę zajmować głowy finansami. Mam nadzieję, że będzie ono trwało cały czas – powiedział.