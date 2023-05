Grodzisko sprzed około 1000 lat odkryte w gm. Kulesze Kościelne. To mogą być najstarsze formy osadnictwa na Podlasiu. Będą dalsze badania?

Znalezisko jest niezwykle interesujące, ponieważ nikt do tej pory nie wiedział o śladach osadnictwa w tej miejscowości. Nie ma żadnej wzmianki o osadnictwie w Nowych Grodzkich w źródłach historycznych. Wagę odkrycia podkreśla fakt, że mogą to być najstarsze fragmenty osadnictwa na tych terenach. Niezwykłości historii dodaje fakt, że grodzisko zostało odkryte przypadkowo.

Przygotowywaliśmy się do równania drogi w miejscowości Nowe Grodzkie. Patrząc na mapy zwróciłem uwagę na dziwne kręgi o dużej średnicy, dochodzącej nawet do 180 metrów. Doskonale widać było to na zdjęciach satelitarnych zrobionych akurat w czasie suszy. Stwierdziłem, że musi znajdować się tam coś ciekawego. Przesłałem zdjęcia znajomemu historykowi. Poradził mi, żebym tę sprawę zgłosił do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Tak też zrobiłem - przekazuje nam wójt gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki.