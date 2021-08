Hajnówka. Dramatyczny spadek zainteresowania szczepieniami i rehabilitacja pocovidowa dla nielicznych

Szpital w Hajnówce zauważa drastyczny spadek zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19. Liczba chętnych maleje z miesiąca na miesiąc.

By nieco poprawić te statystyki, szpital stara się uaktywnić na zewnątrz.

- Wyjeżdżamy poza szpital. Na Facebooku cały czas informujemy, gdzie będziemy szczepić w najbliższych dniach. Są to różnego rodzaju kiermasze, festyny, dożynki i inne imprezy gminne, np. Dni Kleszczel - wylicza wicedyrektor placówki.

W ostatni weekend 28-29 sierpnia pracownicy hajnowskiego szpitala wykonywali szczepienia na parkingu Budy Leśne "Zwierzyniec" na terenie Centrum Turystyki i Promocji "Kraina Żubra".

- Zajechałem, aby sprawdzić, ile osób przyszło, by zaszczepić się i niestety, jest katastrofalnie. Jednego dnia zaszczepiliśmy 8 osób, a drugiego 4. Robimy, co możemy. Szczepiliśmy też w sklepie SPOŁEM w Hajnówce, gdzie przyszło 25 osób. To lepszy wynik, ale jesteśmy w stanie szczepić 100-200 osób dziennie, a nie 25 - mówi Tomasz Musiuk.