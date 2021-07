Hajnówka. Mieszkańcy mogą pomóc w ochronie "Marcinka" przed podrabianiem

Mieszkańcy mogą pomóc chronić "Marcinka" przed podrabianiem w prosty sposób. Wystarczy wypełnić ankietę, przygotowaną przez urząd miasta. Czy pieczesz Marcinka? Czy raczej wolisz kupić? Na jaką okazję i dla kogo to dobra propozycja? Czy turyści są zainteresowani tym produktem? To kilka przykładowych pytań. Odpowiedzi przysłane w ankiecie mogą przyczynić się do ochrony produktu regionalnego europejskim certyfikatem.

Ankietę można wypełnić na stronie hajnowskiego urzędu miejskiego lub używając tego linku: ANKIETA DOTYCZĄCA MARCINKA DLA MIESZKAŃCÓW

Marcinek to dziedzictwo regionalne ziem hajnowskich i rodzin, którego znają recepturę. To również produkt ważny z perspektywy promocji Hajnówki, bo przyciąga turystów. A co, jeśli turysta usłyszy o marcinku, kupi podróbkę i mu nie posmakuje? Więcej nie spróbuje.

Co ciekawe, hajnowski "Marcinek" to receptura zaczerpnięta ze stołu pałacu carskiego Białowieży. Niegdyś było to ciasto na specjalne okazje, ale doskonale nadaje się również do popołudniowej kawy. Przygotowanie jest czasochłonne. Trzeba upiec 20 cieniutkich placków i przełożyć je pyszną śmietaną. Ponoć każda hajnowianka potrafi zrobić marcinka nawet z zamkniętymi oczami. Ale nawet miejscowi lubią go kupować w sklepach, bo smakuje jak domowy i można w ten sposób zaoszczędzić czas.