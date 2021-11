Hajnówka. Pijany kierowca volvo chciał zmienić koło, ale... zasnął. Obudzili go policjanci [ZDJĘCIA]

We wtorek po południu, policjanci z hajnowskiej drogówki otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ulic miasta pijany mężczyzna, który ma problemy z utrzymaniem się na nogach, próbuje wymienić koło w swoim samochodzie. Z przekazanych przez świadka informacji wynikało, że wcześniej jechał on tym samochodem całą szerokością drogi i tamował ruch. Następnie zatrzymał się, wysiadł z pojazdu i przewrócił na ziemię.

Po chwili wstał, obejrzał swoje auto i zaczął wymieniać koło. Gdy mu się to nie udało, ponownie wsiadł do samochodu. Gdy policjanci podeszli do niego okazało się, że śpi. Po przebudzeniu tłumaczył policjantom, że jadąc samochodem w pewnym momencie stracił panowanie, uderzył w krawężnik i uszkodził oponę. Zatrzymał się i próbował wymienić koło, jednak nie wiedział jak ma to zrobić.