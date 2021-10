Hajnówka. Szpital przestaje sobie radzić z migrantami. Oddziały zapełniają się chorymi na COVID-19 i cudzoziemcami

O migrantach, którzy trafiają do Powiatowego Szpitala im. lek. med. Włodzimierza Mantiuka w Hajnówce, rozmawialiśmy z dr n. med. Tomaszem Musiukiem, zastępcą dyrektora do spraw medycznych.

Kiedy w hajnowskim szpitalu pojawili się pierwsi migranci?

Tomasz Musiuk: W połowie sierpnia. W wrześniu zauważyliśmy, że jest ich więcej. Z kolei od pierwszych dni października obserwujemy bardzo wyraźne zwiększenie liczby migrantów. Gdybyśmy mieli ująć to w cyfrach, to do końca września przyjęliśmy dwudziestu kilku migrantów, a w październiku trafia już do nas po kilka osób na dobę. To się dzieje falowo - osoby zwożone są grupowo, nawet po kilkanaście osób na raz.

Kto ich zwozi do was?

To jest bardzo różnie. Czasami przywozi ich do nas swoimi samochodami Straż Graniczna. Osoby w cięższym stanie przywożone są przez zespoły ratownictwa medycznego. Zdarza się również, że transportowani są przez zespoły różnych fundacji czy też przez zespół lekarzy z grupy Medycy na Granicy.