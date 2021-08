Happening w Usnarzu Górnym. Dziennikarz Wyborczej, Babcia Kasia i Bartosz Kramek z hasłami bijącymi w polskich żołnierzy [ZDJĘCIA]

Jedna z towarzyszących mu kobiet miała na ręku stos kartek. Jak się okazało, były na nich wydrukowane hasła, m.in. bijące w polskich mundurowych strzegących granicy na wysokości Usnarza Górnego. Szybko rozdała je obecnym na spotkaniu aktywistom, którzy podnosząc je ponad głowy, skierowali je wprost do kamer.

- Przyjechaliśmy tutaj, żeby powiedzieć wszystkim, że nie zgadzamy się na takie traktowanie innych ludzi, którzy są za uzbrojonym kordonem służb. To ludzie tacy jak my. Kolejny tydzień na chłodzie, w deszczu, chorzy, głodni, bez żadnej pomocy. Nie zgadzamy się na to, żeby państwo polskie lekceważyło to z jednej strony, a z drugiej słyszymy hasła, jakim to moralnym krajem jest Polska i chce nawracać całą Europę. Ktoś mnie zapytał, jak się zachować w tej trudnej sytuacji. To przywołałem słowa prof. Bartoszewskiego "Jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie" - mówił Jerzy Wójcik.