Happening ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem. Uczniowie tańczyli na parkingu. Film szybko stał się hitem! (ZDJĘCIA, WIDEO)

- Wszyscy potrzebowaliśmy wyjścia z domów, oddechu po kolejnej fali pandemii. Jest w nas energia do działania, którą trzeba wykorzystać na kreatywne działania. Na filmiku widać, że młodzież jest uśmiechnięta, aż kipi w nich radość. To szczęście ze wspólnej zabawy, z prób przed nagraniem filmu. Potrzebna była taka inicjatywa i jednocześnie integracja - mówi Andrzej Jemiołkowki, dyrektor ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem. - Uczniom brakowało spotkań. Nauka jest ważna, ale dla młodych ludzi to nie wszystko. Młodzież z pierwszych czy nawet drugich klas praktycznie się nie zna. Większość roku szkolnego spędzili na nauce zdalnej przed komputerami. Wspólne działania, zabawa, taniec to dla nich szansa na poznanie i zbudowanie koleżeńskich więzi - dodaje dyrektor.