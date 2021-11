II liga koszykówki. Dwie wygrane podlaskich drużyn, Żubrów nad AK Legii i Tura nad Legionem

W 10. kolejce spotkań II ligi Tur Basket Bielsk Podlaski odniósł łatwe, spokojne zwycięstwo nad Legionem Legionowo przekraczając granicę 100 punktów - 102:62. Nerwowo było natomiast w Białymstoku, gdzie Żubry Chorten wygrali w końcówce z Akademią Koszykówki Legii Warszawa 82:74, ale jeszcze na minutę i 47 sekund przed końcem było tylko 75:74 dla gospodarzy.

Mecz Żubrów był wyrównany, a żadnej z drużyn nie udało się osiągnąć bezpiecznej przewagi. W drugiej kwarcie goście z Warszawy wygrywali 39:30, z kolei w trzeciej kwarcie to podopieczni trenera Krzysztofa Kalinowskiego byli na prowadzeniu 60:51. W ostatniej części spotkania Żubry, po trafieniu Arkadiusza Zabielskiego zwyciężały 68:54. Jednak Akademia Koszykówki Legii nie kapitulowała i w 37 minucie traciła do białostoczan tylko pięć "oczek" 70:75. Na minutę i 47 sekund przed końcem Żubry wygrywały już tylko 75:74. Na szczęście do końca meczu do kosza trafiali tylko gospodarze. Mariusz Rapucha wykorzystywał rzuty osobiste, Andrzej Misiewicz trafił za trzy punkty, a z wolnych dorzucił jeszcze Michał Bombrych i Żubry wygrały 82:74.