II liga koszykówki. Michał Szwedo zagra w drugoligowym Turze Basket Bielsk Podlaski

Klub z Bielska Podlaskiego otrzymał już licencję na grę w II lidze i spokojnie kompletuje kadrę na nowy sezon . Z zespołu odeszło wielu zawodników, ale też są nowe twarze. Pisaliśmy już o powrocie Bartłomieja Wróblewskiego. W Turze zagra także Jakub Lewandowski, który ma za sobą występy w Żubrach Białystok, a do Bielska zawita ze Stali Nysa. W Turze dalej będą występowali Łukasz Kuczyński, Patryk Milewski, Marcin Marczuk, Aaron Weres.

Nowym koszykarzem, który został potwierdzony do Tura Basket Bielsk Podlaski jest 24-letni Michał Szwedo z AZS AGH Kraków Koszykówka. Gra na pozycji silnego skrzydłowego i mierzy 200 cm. Sezon 2020/2021 rozpoczął w I lidze w zespole Miasto Szkła Krosno, z której przeniósł się do AZS AGH, uzyskując awans do I ligi.