II liga piłkarska. Piłkarze Wigier Suwałki zagrają przy Bukowej

Jeżeli Wigry Suwałki wygrają w Katowicach to zbliżą się do katowiczan na trzy punkty i wciąż będą w walce o bezpośredni awans do I ligi. Porażka praktycznie skaże suwalczan na walkę w barażach.

Ostatnio katowiczanom niezbyt się wiedzie w lidze. Wigry będą więc miały szansę na rewanż za porażkę u siebie 1:2.

Program 33. kolejki

Sobota, 15.05:

Znicz Pruszków - Błękitni Stargard (godz. 15.00), Olimpia Grudziądz - Skra Częstochowa (17.00), Pogoń Siedlce - Garbarnia Kraków (17.00), Górnik Polkowice - Śląsk II Wrocław (17.00), Lech II Poznań - KKS 1925 Kalisz (17.00), GKS Katowice - Wigry Suwałki (15.15), Hutnik Kraków - Motor Lublin (17.00), Sokół Ostróda - Bytovia Bytów (17.00)

Niedziela, 16.05:

Stal Rzeszów - Chojniczanka Chojnice (19.44).

1. Górnik Polkowice 29 65 58-23

2. GKS Katowice 30 60 51-32

3. Chojniczanka Chojnice 30 58 57-28

4. Wigry Suwałki 30 54 41-27

5. KKS 1925 Kalisz 30 48 45-35

6. Skra Częstochowa 31 47 43-32

7. Garbarnia Kraków 30 46 39-39

8. Stal Rzeszów 31 46 51-49

9. Śląsk II Wrocław 30 42 45-48

10. Motor Lublin 30 41 38-33

11. Sokół Ostróda 31 39 43-47

12. Pogoń Siedlce 30 37 50-49

13. Hutnik Kraków 31 37 37-56

14. Znicz Pruszków 29 33 34-47

15. Błękitni Stargard 31 30 32-60

16. Lech II Poznań 30 30 40-54

17. Bytovia Bytów 30 29 38-49

18. Olimpia Grudziądz 30 29 30-52

19. Olimpia Elbląg 31 29 33-45