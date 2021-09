II liga piłkarska. W Puławach Wigry zagrają wzmocnione trzema piłkarzami

W ostatnich dniach okienka transferowego Wisły Suwałki wzmocniły się trzema piłkarzami. Jak już pisaliśmy w Wigrach zagra 28-letni piłkarz Fahdem Aktaou. Urodzony w Amsterdamie zawodnik ma nawet w swoim CV 21 występów w Eredivise w klubach FC Dordrecht i Heerenven. Aktaou podpisał z Wigrami jednoroczny kontrakt.

Drugim piłkarzem jest 21-letni Kacper Michalski. Prawy obrońca Górnika Zabrze został wypożyczony do Wigier do końca sezonu. W ubiegłym sezonie Michalski grał w GKS Katowice, zdobywając dwa gole w 30 meczach. Michalski ma za soba występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski do lat 19 i do lat 20.

Drugim z wypożyczonych piłkarzy jest defensywny pomocnik Krystian Ogrodowski z Wisły Płock. W ostatnim sezonie Ogrodowski grał na wypożyczeniu w Stomilu Olsztyn.

Wigry tak wzmocnione zagrają w sobotę na wyjeździe z Wisłą Puławy. Początek spotkania o godz. 17. Wiślacy zajmują 12. miejsce w tabeli i mają dwa punkty mniej od Wigier Suwałki, które z dorobkiem 9 punktów zajmują w tabeli II ligi dziewiątą lokatę.