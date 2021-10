II liga piłki ręcznej. Nowe Piekuty postraszyły lidera

Bestios Białystok do 11 minuty walczył z UKPR Agrykolą Ochota Warszawa. Wtedy boiskowy zegar pokazywał wynik remisowy 5:5. Niestety, w dalszych minutach przewagę uzyskał zespół przyjezdny, który wyszedł na dwu i trzybramkowe prowadzenie. Do przerwy zaś goście zwyciężali już 17:12. W drugiej połowie tej pięciobramkowej przewagi stołecznej drużyny nie udało się już Bestiosowi zniwelować.

Bardzo wyrównany mecz stoczyła drużyna SPR Nowe Piekuty w Ostrołęce. Lider tabeli miejscowa Trójka do ostatnich sekund nie był pewny zwycięstwa. Chociaż na 10 minut przed końcem Trójka prowadziła 26:20 to pogoń gości omal nie doprowadziła do remisu. W ostatniej minucie Maciej Porzeziński z Nowych Piekut zdobył bramkę na 27:28. Niestety, na wyrównanie nie starczyło już czasu.

Trójka Ostrołęka - SPR Nowe Piekuty 28:27 (16:12)

SPR Nowe Piekuty: Niesterowicz, Roszkowski - Pruszyński 10, Porzeziński 5, Piekutowski 4, Bartosiak 4, A. Niemyjski 1, Broniek 1, Gumieniak 1, Kostro 1, K. Niemyjski, Brzozowski.