II liga piłki ręcznej. Szczypiorniak i Bestios nie dały rady rywalom z Lublina i Ostrołęki

Niestety, dwie porażki poniosły obie nasze drużyny występujące w rozgrywkach II ligi. Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka w meczu na szczycie tabeli uległ na własnym boisku AZS UMCS Lublin 28:29, a Bestios Białystok, także u siebie, nie sprostał Trójce Ostrołęka przegrywając 24:30.

Mecz w Dąbrowie Białostockiej był bardzo wyrównany od pierwszej do ostatniej minuty, a żadnej z drużyn nie udawało się odskoczyć od przeciwnika na większa różnicę niż trzy bramki. W 49 minucie gospodarze wygrywali 23:21, ale siedem minut później to akademicy z Lublina byli górą 28:25. Wtedy to dwie bramki zdobyli Adam Lewkowicz i Paweł Kowalczyk i było już tylko 28:27 dla gości. Niestety w ostatniej minucie AZS trafił i było 29:28. Jeszcze Michał Dziemiach pokonał bramkarza AZS, jednak na odrobienie jeszcze jednej bramki nie starczyło już czasu i Szczypiorniak przegrał 28:29.