II liga piłki ręcznej. Szczypiorniak lepszy w derbach. Bestios wygrał w ostatniej minucie

W Dąbrowie Białostockiej Szczypiorniak miał kłopoty z SPR Nowe Piekuty do 23 minuty, gdy wynik oscylował wokół remisu. Jednak w końcówce pierwszej połowy i na początku drugiej gospodarze uzyskali bardzo wyraźna przewagę wychodząc na prowadzenie w 34 minucie 17:12 ,po trafieniu Adama Lewkowicza. W 48 minucie było już 10 bramek różnicy na korzyść Szczypiorniaka - 26:16. Ostatecznie podopieczni trenerów Mirosława Tokajuka i Wojciecha Andrukiewicza wygrali 33:22. Na wyróżnienie zasługuje dobra gra w bramce Roberta Maksimowicza ze Szczypiorniaka.

W Białymstoku zaś było bardzo nerwowo do końca spotkania. Bestios podejmował UKS MSMS Victoria Łódź. W zasadzie cały mecz był bardzo wyrównany, ale lekką przewagę miał zespół gości. Gospodarze jednak nie pozwolili odskoczyć rywalom na większą różnicę bramkową. Victoria najwięcej prowadziła w 14 minucie wygrywając 13:8. Pierwsza połowa zakończyła się wygraną gości 21:18. Bestios doprowadził do wyrównania w 41 minucie, gdy zniwelował trzypunktowe prowadzenie gości z 23:26 do 26:26. Do końca meczu trwała już wymiana ciosów. Na dwie minuty przed końcem rzucił Mateusz Puchalski i Bestios wygrywał 33:32. Wyrównał Krystian Krajewski 33:33. W ostatniej minucie Karol Szczepański przesądził o wygranej Bestiosa 34:33.