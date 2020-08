III Biebrzański Bieg Łosia. Na starcie stanęło ponad 130 biegaczy (zdjęcia)

Promocja sportu i okolicy - to cele które przyświecały pomysłodawcom Biebrzańskiego Biegu Łosia. W tym roku odbyła się trzecia edycja imprezy.

- Kiedyś ludzie przyjeżdżali do Biebrzańskiego Parku Narodowego tylko dla obserwacji przyrody i zwierząt, przede wszystkim dla spacerów. Teraz my dajemy im inną formę spędzania czasu. Oprócz spacerowania można przecież pobiegać. A to bieganie tutaj wygląda zupełnie inaczej niż bieganie między blokami, po asfalcie w Białymstoku czy w Warszawie. Możemy połączyć aktywność sportową z podziwianiem przyrody - mówi Sławomir Moczydłowski, jeden organizatorów biegu.

Wieku uczestników biegu, w Goniądzu pojawia się z całymi rodzinami. Przed i po biegu jest czas na wypoczynek i zwiedzanie okolic.

W sobotę (22.08) na starcie w Goniądzu stanęło ponad 130 biegaczy. Do przebiegnięcia mieli 10 km,