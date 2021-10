III liga. Jagiellonia II Białystok i Wissa Szczuczyn w delegacjach. Nie będą to łatwe mecze

W środę nasze zespoły zremisowały. Jagiellonia II z Legią Warszawa 2:2, a Wissa Szczuczyn z Pelikanem Łowicz 0:0. Każdy punkt zdobyty w lidze trzeba szanować, jednak w przypadku Wissy konieczne jest zdobywanie kompletu punktów. O nie nie będzie łatwo w najbliższym spotkaniu. W niedzielę Wissa zagra bowiem w Łodzi z ŁKS-em II.

Z postawy swojego zespołu w meczu z Legią II zadowolony jest natomiast trener Jagiellonii II Wojciech Kobeszko. – Mecze z Legią zawsze są emocjonujące. To było ciekawe spotkanie, w którym na pewno nie byliśmy drużyną słabszą. Zagraliśmy niezły mecz, przez całe starcie dążyliśmy do zwycięstwa. Zdobyliśmy punkt, szanujemy go, zwłaszcza w tych okolicznościach, w których do końca goniliśmy wynik. Gratulacje dla zespołu za postawę. Uważam, że chłopcy stanęli dzisiaj na wysokości zadania – powiedział dla klubowych mediów trener Kobeszko.