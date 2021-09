III liga piłkarska. Przed Legią Wissa Szczuczyn nie składa broni. Rezerwy Jagiellonii liczą na 3 punkty

Piłkarze Wissy Szczuczyn, jako beniaminek III ligi, nie odstają zbytnio od swoich rywali. Grają, z doświadczonymi zespołami jak równy z równym, brakuje im jedynie zwycięstw. Z ośmiu dotychczasowych spotkań wygrali tylko jedno, a aż w czterech zanotowali remis.

– Ostatni remis jednak napawa optymizmem przed spotkaniem z Legią II Warszawa. Na gorącym terenie w Pruszkowie zagraliśmy na zero z tyłu, a tam tracą punkty nie takie tuzy jak my – mówi szkoleniowiec Wissy Marcin Gałązka.

– Co do naszego kolejnego rywala to mamy pomysł jak z nim zagrać. Wiemy jak możemy zniwelować jego mocne strony i poszukać swoich szans. Rezerwy Legii są faworytem, ale my możemy sprawić niespodziankę – uważa szkoleniowiec.

Po zwycięstwie z Ursusem 3:2 drużyna rezerw Jagiellonii ma chrapkę na trzy punkty. Ich rywalem są piłkarze Sokoła Aleksandrów Łódzki, którzy zajmują 16. miejsce w tabeli III ligi.