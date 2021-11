III liga piłkarska. Wissa Szczuczyn zagra w stolicy, Jagiellonia II u siebie z Wikielcem

- Złapaliśmy trochę oddechu po wygraniu w Skierniewicach, wreszcie na naszych twarzach pojawił się uśmiech - mówi trener Wissy Szczuczyn Marcin Gałązka. - Mam nadzieję, że pozytywnie to wpłynie na zespół w ostatnich meczach rundy jesiennej, a przed nami trudne spotkania, w tym najbliższe z Polonią Warszawa - dodaje szkoleniowiec.

A piątkowe spotkanie w stolicy będzie wyjątkowe, bowiem warszawski klub obchodzić będzie swoje 110-lecie. Mecz z Wissą Szczuczyn poprzedzi spotkanie legend zespołu ze stolicy z legendami Cracovii. A po nim, o godz. 19.11 rozpocznie się mecz III ligi.

- No cóż, gospodarze będą świętować, a my będziemy starali się popsuć to święto. To rzadkość wystąpić w takim meczu, na takim stadionie. Na pewno będzie to dla nas duże przeżycie. Powtórzę, chłopcy uwierzyli w siebie po ostatniej wygranej i mam nadzieję, że potwierdzą dobrą formę w stolicy - kończy Marcin Gałązka.