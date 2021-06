III liga piłkarska. Wysoka porażka Jagiellonii ze Zniczem Biała Piska

Oto co powiedział po meczu dla klubowych mediów Jagiellonii trener rezerw Jagiellonii Wojciech Kobeszko.

– Jesteśmy w trudnej sytuacji, nie tylko kadrowej, ale też pod względem nastawienia mentalnego. Dzisiejszy mecz był dziwny, traciliśmy kuriozalne gole. Coś takiego nie powinno zdarzać się nawet w piłce juniorskiej. Niestety, w wielu sytuacjach tego dnia sprezentowaliśmy bramki przeciwnikowi. Był w tym spotkaniu moment, w którym złapaliśmy kontakt z rywalem, doprowadziliśmy do stanu 2:3 i złapaliśmy wiatr w żagle, mieliśmy świetny moment w meczu. Gdy wydawało się, że jesteśmy w stanie odwrócić jego losy, przytrafił nam się kuriozalny błąd, po którym dostaliśmy bramkę na 2:4, która zakończyła tę rywalizację. Później dokonaliśmy też kilku zmian, które obniżyły jakość naszej gry - mówi Wojciech Kobeszko.

- Zagraliśmy na zbyt niskim poziomie, żeby móc myśleć o korzystnym rezultacie, choć z pewnością ten wynik jest za wysoki. Z drugiej strony, jak popełnia się takie błędy, trudno myśleć o pozytywnym rozstrzygnięciu. Przeciwnik też się mylił, ale nie potrafiliśmy jego błędy wykorzystać. Nie mamy też teraz nawet nominalnych ofensywnych piłkarzy, którzy byliby w stanie wykorzystywać nadarzające się okazje. Jest to trudna sytuacja i nie da się ukryć, że fakt, iż ten sezon zmierza ku końcowi, jest dla nas dobrą informacją. Gramy tymi zawodnikami, których mamy do dyspozycji. Dziś nie zagrało ośmiu piłkarzy, którzy nominalnie są przewidziani do gry w wyjściowym składzie. Lista nieobecnych jest bardzo długa. Często ostatnio zgłaszamy w ostatniej chwili graczy, którzy mogą u nas zagrać. To zawodnicy, którzy nawet do tej pory nie grali na tym poziomie i odbija się to na naszej sferze mentalnej. Staramy się to podnieść, ale jest to niezwykle trudne w sytuacji, gdy traci się tak kuriozalne bramki, jak dziś.