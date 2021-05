III liga piłkarska. Zwycięstwa Olimpii Zambrów i Ruchu Wysokie Mazowieckie

Po dwóch kolejkach bez punktów Olimpia Zambrów i MKS Ruch Wysokie Mazowieckie wzięły komplet punktów. Olimpia w meczu z Concordią Elblag 2:1, a Ruch w spotkaniu z Bronią Radom 1:0. Przegrały Jagiellonia Białystok 2:3 z Pogonią Grozisk Mazowieckie i KP Wasilków 1:3 z Ursusem Warszawa.

Co znaczy dla Olimpii Zambrów Kamil Zalewski można było przekonać się w spotkaniu z Concordią. Jego dwie bramki strzelone w 1 i 89 minucie dały trzy punkty podopiecznym Tomasza Kulhawika. - To był bardzo trudny mecz rozegrany w ciężkich warunkach. Trochę zafundowaliśmy sobie sami nerwy w końcówce, bo powinniśmy wykorzystać wcześniejsze stuprocentowe sytuacje - mówił po spotkaniu szkoleniowiec zambrowian. - To zwycięstwo było nam bardzo potrzebne w sferze mentalnej. Gratuluję całemu mojemu zespołowi. Kolejne meczu juz przed nami, w których walczymy o zwycięstwa. W środę czeka nas pucharowe starcie, a później już liga - dodaje szkoleniowiec.