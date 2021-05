Indyjska mutacja koronawirusa w Zambrowie? Takie informacje podano na konferencji ministerstwa. To pomyłka!

Minister Adam Niedzielski na wtorkowej (4 maja) konferencji opowiedział o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Poinformował również o nowych ogniskach indyjskiej mutacji koronawirusa.

- Ostatnie wyniki epidemiczne napawają nas optymizmem. Tendencja do zmniejszania liczby zachorowań się utrzymuje. Dynamika tego procesu jest bardzo duża. Spadki są rzędu 30-40 prococent -mówił Adam Niedzielski podczas konferencji. - Mamy dwa nowe ogniska. To jest jedno w okolicach Warszawy, a drugie w Katowicach. Mamy przebadanych 14 próbek z tych ognisk i potwierdza to, że to mutacja indyjska. W sumie mamy 16 przypadków - dodał minister zdrowia.