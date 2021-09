"Innego rozwiązania niż szczepionka nie ma". Rozmowa z wójtem gminy Sejny o szczepieniach

Do tej pory w gminie Sejny zaszczepił się mniej więcej co trzeci mieszkaniec. To dobry w Pana ocenie wynik?

Nie najlepszy. Generalnie mieszkańcy powiatu sejneńskiego nie przodują pod tym względem. Ze statystyk wynika, że najlepiej jest w mieście gdzie zaszczepionych jest 44 procent mieszkańców. W gminie Puńsk - 37 procent, Krasnopol - 36, a w gminie Giby 35 procent mieszkańców zaszczepiło się. My pod względem liczby osób zaszczepionych jesteśmy na ostatnim miejscu.

Z czego to wynika? Za mało punktów szczepień?

Nie sądzę. Wprawdzie na terenie gminy nie tworzyliśmy dodatkowych punktów ale mieszkańcy mogą korzystać z tych, które zlokalizowane są w mieście. Osoby zainteresowane dowozimy z każdego miejsca i o każdej porze. Wystarczy, że zadzwonią do sekretariatu urzędu gminy, skontaktują się z pracownikiem, który koordynuje akcję dowożenia na szczepienia i będą mieli zapewniony transport. Muszę przyznać, że do tej pory zbyt dużego zainteresowania transportem nie było.