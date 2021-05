IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. Nasi seniorzy chcą być aktywni i swoim doświadczeniem wspierać lokalne władze

Informacje zwrotne nadeszły już z Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP (petycja przekazana do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Seniorzy czekają też na reakcję podlaskich parlamentarzystów, którzy brali udział w III Forum.

Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przypomniała, że podczas III Forum 15 rad seniorów oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski wystosowały petycję w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w kontekście zapisów dotyczących rad seniorów. Chodzi o prawne możliwości ich finansowania i funkcjonowania nie tylko w gminach, ale też w miastach, powiatach i województwach. Petycja została wysłana do adresatów – Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera RP, Rzecznika Praw Obywatelskich i wszystkich Posłów Podlaskich.

Podczas IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego gościem był poseł Stefan Krajewski, który powiedział, iż przygotowuje interpelację w sprawie na podstawie petycji złożonej przez podlaskie rady seniorów. Podobnie też poseł Mieczysław Baszko zadeklarował przedstawienie interpelacji.

Przedstawiciele poszczególnych rad seniorów mieli okazję, aby podczas spotkania online przedstawić to, co udało się zrobić w czasie panującej pandemii i co planują w najbliższym czasie.

Obecna liczba rad seniorów w województwie podlaskim ma szansę wzrosnąć z 15 do 16. Trwają bowiem konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Seniorzy zwrócili uwagę na potrzebę organizowania szkoleń w zakresie obsługi komputera dla osób starszych. Bowiem w czasie pandemii działalność jest utrudniona, spotkania członków rad odbywały się głównie online i różne podejmowane działania także były przy wykorzystaniu internetu, a niektórzy nie uczestniczyli w tym z powodu braku wiedzy w tym zakresie.