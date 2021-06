Jagiellonia Białystok. Cezary Kulesza na czas Euro zawiesza swoją wyborczą kampanię

Cezary Kulesza rządził białostockim klubem przez 11 lat. Prezesem dokładnie został 20 stycznia 2010 roku zastępując na stanowisku Ireneusza Trąbińskiego. Cezary Kulesza uczynił Jagiellonię ze średniaka jednym z wiodących w polskiej piłce klubem pod względem zarządzania, jak i odnoszonych wyników. To na jego dekadę przypadają dwa tytuły wicemistrzowskie, brązowy medal, wywalczenie Pucharu Polski w 2010 roku oraz Superpucharu Polski, jak również finał Pucharu Polski w 2019 roku.

Piłkarze Jagiellonii kilkakrotnie wystąpili w kwalifikacjach Ligi Europy, dwukrotnie osiągając III rundę.

– To był długi okres, którego nie sposób wymazać z pamięci. Było wiele sukcesów, ale przydarzały się też porażki. We wspomnieniach zostanie mecz, który graliśmy z Rio Ave. Nie zapomnę jak siedząc na stadionie w Portugalii czułem satysfakcję i dumę z bycia Prezesem tego Klubu. To nie był zwykły mecz, jak wszyscy pamiętamy. Dużo się działo i byliśmy wówczas na ustach całej Portugalii, bo byliśmy pierwszym zespołem z Polski, który wyeliminował zespół z tego kraju w bezpośrednim dwumeczu. To był ogromny powód do dumy zważywszy na fakt jak wyglądał ten dwumecz – tak wspomina ten okres Cezary Kulesza, który podkreśla, że sukcesy klubu to nie tylko jego zasługa, ale praca wielu osób.