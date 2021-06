Jagiellonia Białystok. Trener Ireneusz Mamrot: Priorytetem drużyny jest wzmocnienie obrony

- Cieszę się, że wracam do Białegostoku. Wracam bogatszy o wiele doświadczeń i wreszcie wracam do klubu, który bardzo dobrze znałem. Gdy otrzymałem propozycję powrotu do Jagiellonii od razu byłem nastawiony na tak. Powiem szczerze, że gdyby zgłosił się inny klub nie zdecydowałbym się na ten ruch – powiedział w pierwszych słowach Ireneusz Mamrot.

Niemal dokładnie cztery lata temu witaliśmy po raz pierwszy trenera Ireneusza Mamrota w Jagiellonii - powiedziała prezentując nowego szkoleniowca wiceprezes Jagiellonia SSA Agnieszka Syczewska, która ma zostać następczynią Cezarego Kuleszy na stanowisku prezesa klubu. - Wszyscy dobrze znamy sukcesy jakie prowadząc po raz pierwszy Jagiellonię osiągnął trener Mamrot. Poszukując nowego szkoleniowca określiliśmy wewnętrzy profil trenera, którego chcemy pozyskać. Miał to być szkoleniowiec z doświadczeniem w pracy w ekstraklasie, najchętniej Polak, rozwijający siebie i swoje drużyny, stawiający na rozwój młodzieży, preferujący styl ofensywny w prowadzeniu zespołu. I te wszystkie warunki spełnia właśnie trener Ireneusz Mamrot - dodała wiceprezes Jagiellonii.