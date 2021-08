Jagiellonia - Bruk-Bet Termalica. Czy trener Ireneusz Mamrot zmieni zwycięski skład? Mariusz Klimaszewski

W sobotę, o godz. 15.00 Jagiellonia w trzecim meczu nowego sezonu podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Po zwycięstwie nad Rakowem Częstochowa 3:0 nastroje w drużynie i wśród kibiców są bardzo dobre. Liczymy, że po sobotnim meczu nie ulegną one zmianie i Jagiellonia dopisze do swojego dorobku kolejne punkty. Czy trener Ireneusz Mamrot zdecyduje się na dokonanie korekt w zwycięskim składzie? Oto nasze typy do wyjściowej jedenastki.