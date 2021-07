Jagiellonia - Górnik Łęczna 4:0. Efektownie i skutecznie

Już w 11 minucie Jaga prowadziła 1:0, gdy do bezpańskiej piłki w polu karnym dopadł Błażej Augustyn. Na 2:0 z rzutu karnego w 36 minucie podwyższył Jesus Imaz. Pod koniec I połowy zobaczyliśmy doskonałą akcję Żółto-Czerwonych. Martin Pospisil popisał się prostopadłym podaniem do Imaza. Ten zagrał piłkę do Przemysława Mystkowskiego, który pewnie wpakował futbolówkę do siatki Górnika. Wynik w 64 minucie ustalił Augustyn strzelając drugiego swojego gola w tym meczu.

– W ubiegłym sezonie nic nie chciało wpaść, chociaż miałem kilka okazji. Dzisiaj udało się strzelić dwa gole, ale nie mają one większego znaczenia, ponieważ to tylko sparing. Stąpamy twardo po ziemi, pamiętamy przecież, że zimą notowaliśmy bardzo dobre wyniki w spotkaniach kontrolnych, co nie miało później jakiegokolwiek przełożenia na rywalizację w lidze. Co do samego meczu, dzisiaj po prostu wszystko nam zagrało, mam na myśli ustawienie taktyczne, skuteczność w polu karnym rywala. W końcu wygraliśmy i to przekonywująco. Ostatnio dawało znać o sobie zmęczenie obozowe, ale wraz ze schodzeniem z obciążeń zyskujemy świeżość, szybkość, po prostu łapiemy wyższą formę – powiedział klubowym mediom Jagiellonii strzelec dwóch goli Błażej Augustyn.

– Do sparingów, my jako trenerzy, zawsze podchodzimy z dużym spokojem. Wiadomo, że gramy z rywalami bedącymi na różnym etapie przygotowań. Dzisiaj zagraliśmy z Górnikiem, który ze względu na długi udział w lidze trenował krócej. Wiem jak my prezentowaliśmy się z Radomiakiem będąc po bardzo dużych obciążeniach – mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.