Jagiellonia - Lechia Gdańsk. Nowy sezon, nowe nadzieje i nowa taktyka Jagiellonii 3-5-2

Mecze Jagiellonii z Lechią Gdańsk zawsze miały swoją dramaturgię. W historii obie jedenastki potykały się ze sobą aż 54 razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla gdańszczan: 25 zwycięstw Lechii, 13 remisów i 16 porażek. Bramki: 81:53 na korzyść jedenastki z Trójmiasta.

Ale... ostatnie dwie konfrontacje zakończyły się wygranymi Jagiellonii. W ostatnim sezonie Żółto-Czerwoni pokonali Lechią na wyjeździe 2:0 i u siebie 2:1. Szczególnie ta druga porażka była bardzo bolesna dla Lechii, gdyż wyrzuciła ich z walki w europejskich pucharach.

Pamięta o niej trener Lechii Piotr Stokowiec, który w wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego powiedział: „Nienawidzę przegrywać. Kontrowersyjną końcówkę sezonu, gdzie przez gruby błąd sędziego w meczu z Jagiellonią straciliśmy szansę na grę w pucharach, musiałem odchorować. Byłem wściekły, potrzebowałem ponad dwóch tygodni, żeby to strucie mi minęło. Na szczęście piłka daje tę możliwość, że można się odegrać w kolejnym meczu czy sezonie, więc teraz patrzę jedynie naprzód, na to co nasz czeka”.

– W Lechii jest kontynuacja pracy trenera Piotra Stokowca. Nie nastąpiły wielkie zmiany kadrowe. Na pewno możemy spodziewać się po rywalach dobrej organizacji gry w obronie, dużej agresji w strefach i... musimy pilnować Paixao – mówi o sobotnim rywalu trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.