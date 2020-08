Jagiellonia - Wisła Kraków. Złamane zasady bezpieczeństwa na stadionie w Białymstoku. Jakub Błaszczykowski odizolowany

Został złamany protokół bezpieczeństwa Ekstraklasy i Błaszczykowski przejdzie dodatkowe badania na obecność koronawirusa, a ponadto nie będzie mógł trenować z drużyną. Prawdopodobnie także zostanie nałożona kara na Jagiellonię.

– Doszło do złamania regulaminu imprezy masowej oraz złamania regulaminu obowiązującego na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Czekamy na raport przygotowany przez delegata Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy. Pismo to trafi do Komisji Ligi. Następnie swoje stanowisko będzie musiała wystosować Jagiellonia. Na chwilę obecną mogę tylko tyle powiedzieć, że kibicowi grozi nawet całkowity zakaz wejścia na kolejne mecze białostockiego klubu – powiedział TVP SPORT.PL Zbigniew Pypczyński z wydziału ds. bezpieczeństwa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.