„Jak mam Cię pokochać” - nowa piosenka i teledysk Zenka Martyniuka to powrót do lat 80. Będzie przebój? Zobacz zdjęcia z planu red.

Zenek Martyniuk z zespołem Akcent nagrał nową piosenkę „Jak mam Cię pokochać” oraz teledysk. Premiera odbyła się tuż przed Wielkanocą. Król disco polo zapowiedział, że nowy utwór to powrót do lat 80. Czy będzie to kolejny przebój?