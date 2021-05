Jak teraz wyglądają byłe Królowe Życia? Zobacz zdjęcia ex-uczestniczek i uczestników hitu TTV

Dzień Matki: zobacz, jak obchodzą go gwiazdy! Z okazji Dnia Mamy życzenia składają Gessler, Lewandowska i inni [ZDJĘCIA]

Dzień Matki to święto, o którym powinno pamiętać każde dziecko - również to dorosłe! 26 maja wspominamy swoje mamy. Robią to także gwiazdy! Lara Gessler, Marta Manowska i Anna Lewandowska to tylko niektóre celebrytki, które pochwaliły się swoimi zdjęciami z mamą albo refleksjami o tym, jak same odnajdują się w roli matki. Zobacz, jak gwiazdy obchodzą Dzień Mamy!