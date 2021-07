Jaszczołty. Cztery patrole przez pół godziny ścigały pijanego kierowcę

W środę po 11, policjanci dostali informację o nietrzeźwym kierowcy jadącym w Jaszczołtach. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że kierowca może być nietrzeźwy, gdyż porusza się całą szerokością drogi. Na miejsce pojechał dzielnicowy z posterunku w Drohiczynie, który w Jaszczołtach zauważył poruszającego się całą szerokością jezdni citroena.

Kierowca nie zareagował na sygnały do zatrzymania pojazdu i zaczął uciekać. Do pościgu dołączyły jeszcze 3 patrole policjantów z Siemiatycz i dzielnicowy z Grodziska. Po ponad półgodzinnej ucieczce, mężczyzna zjechał w leśną drogę i ugrzązł citreonem w błocie. 42-latek próbował jeszcze uciekać pieszo, chciał ukryć się pod gałęziami, jednak zatrzymał go dzielnicowy.