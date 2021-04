Jazda po wpływem alkoholu - jakie są kary i konsekwencje?

Dopuszczalna dawka alkoholu we krwi jaką może mieć kierowca w Polsce wynosi 0,2 promila.

Jakie są kary za jazdę po pijanemu?

Jeżeli dawka wynosi od 02 do 0,5 promila to jest nazywane jazdą po spożyciu alkoholu i kwalifikuje się jako wykroczenie.

Natomiast jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila to według prawa jest to stan nietrzeźwości i jest już przestępstwem, a to grozi znacznie poważniejszymi konsekwencjami.

W galerii przedstawiamy jakie są kary za jazdę po spożyciu alkoholu.