Jesień w sadzie i ogrodzie. Już w najbliższy weekend w Szepietowie największe targi ogrodnicze

Panie dyrektorze, jaka będzie tegoroczna jesień w sadzie i ogrodzie?

Jesień to okres wzmożonych prac zwłaszcza w branży sadowniczej i ogrodnictwie. Pielęgnacja, zabiegi porządkowe i przygotowanie roślin do zimy. Z końcem lata odpowiednie odżywienie roślin zwiększa ich odporność na nadchodzący chłód i niekorzystne warunki atmosferyczne. Jesienny klimat jest sprzyjający do ukorzenienia się roślin, warto więc wzbogacić ogrody przydomowe o nowe elementy: rabaty, byliny, trawniki czy też małą architekturę. Sądzę, że w tym roku jesień zapowiada się pracowicie, warunki pogodowe są dość dobre.

No w właśnie, a czy obecna pogoda, atmosfera, obecny klimat – sprzyjają sadownictwu?

Tak, warunki panujące są dość korzystne dla roślin sadowniczych, zarówno do nowych nasadzeń drzewek owocowych jak również krzewów jagodowych. Generalnie jesień to lepszy czas niż wiosna do nasadzeń ozdobnego materiału szkółkarskiego z odkrytym korzeniem.