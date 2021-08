Jest coraz mniej gospodarstw rolnych, za to są one coraz większe. Nasze rolnictwo czekają wyzwania Donata Żmiejko

Unia Europejska znacząco zmieniła naszą wieś. I to pokazują dane Powszechnego Spisu Rolnego, który został przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. (to drugi spis po przystąpieniu Polski do UE). Informacje uzyskane w badaniu pozwolą na zrobienie aktualnej oceny sytuacji polskiego rolnictwa oraz analizę zmian, jakie zaszły w tym sektorze. Pozwolą władzom lokalnym, regionalnym i centralnym podejmować decyzje strategiczne co do rozwoju naszego rolnictwa.