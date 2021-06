Jezioro Bełdany. 5-latka zraniona przez śrubę łodzi, którą sterował jej ojciec. Dziewczynka poleciała śmigłowcem do szpitala (ren)

Dziewczynkę do szpitala przetransportował śmigłowiec LPR Autorstwa Stiopa - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło na jeziorze Bełdany. W zdarzeniu ucierpiała 5-latka. Dziewczynka płynęła na dmuchanym materacu doczepionym linką do jachtu za sterami, którego stał jej ojciec. W pewnym momencie zsunęła się i wpadła do wody. Kiedy ojciec próbował ją wyciągnąć, śruba napędowa silnika rozcięła dziewczynce nogę. Śmigłowcem zabrana została do szpitala.