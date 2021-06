Jezioro Śniardwy. Wybuch i pożar łodzi motorowej. Trzy osoby poparzone

Po udzieleniu pomocy medycznej funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn.

We wtorek około godz. 16.00 na jeziorze Śniardwy doszło do pożaru i wybuchu łodzi motorowej. Zdarzenie miało miejsce w okolicach Wyspy Czarci Ostrów. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że w chwili wypadku na łodzi przebywało pięciu mężczyzn w wieku od 50 do 67 lat z Poznania i okolic oraz jeden z Mikołajek.

Płynęli do miejscowości Okartowo. W pewnym momencie zabrakło im paliwa. Zadzwonili po pomoc do znajomego z Mikołajek, który dowiózł im benzynę. Dolewając paliwo do zbiornika na pokładzie motorówki wybuchł pożar. Najprawdopodobniej doszło zapłonu i wybuchu motorówki.

W wypadku rannych zostało trzech mężczyzn w tym jeden w stanie ciężkim przetransportowany został śmigłowcem do szpitala w Ełku, gdzie nadal przebywa. Drugi hospitalizowany jest w Piszu. Po udzieleniu pomocy medycznej pozostałym poszkodowanym policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

85 tys. dzieci zarejestrowano pierwszego dnia na szczepienia