Jubileusz 25-lecia zespołu szkół w Czyżewie. Na uroczystości był wiceminister edukacji, nauczyciele, rodzice i uczniowie (ZDJĘCIA)

Uroczystość rozpoczęła się mszą w Kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła, połączoną z przyjęciem sakramentu bierzmowania przez czyżewską młodzież.

Razem z absolwentami, uczniami i kadrą szkoły jubileusz 25-lecia świętował wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, senator RP Jacek Bogucki, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego Łukasza Siekierko, podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka i lokalni samorządowcy.

Zobacz też:Wysokie Mazowieckie. Jarosław Kaczyński w miejscowej szkole przedstawił założenia Polskiego Ładu. "Musimy wykorzystać nasz potencjał"

Podczas spotkania przypomniano historię szkoły, utworzonej w 1996 roku z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Czyżew, Jacka Boguckiego.

- Ta decyzja wynikała po części z trochę grzesznego uczucia, czyli z zazdrości w stosunku do miejscowości porównywalnych do Czyżewa, które miały swoje szkoły, a tu w Czyżewie takiej szkoły nie mieliśmy - mówił senator Jacek Bogucki, podczas uroczystości. - Dla rozwoju gminy i miejscowości powinna być szkoła średnia, wtedy młodzież zostaje blisko domu, a miejscowość nie zamiera. Tu na tej ziemi nie było wątpliwości co do wyboru patrona szkoły, nie tylko wśród dyrekcji i nauczycieli, ale także uczniów i rodziców - podkreślił senator.