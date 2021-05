Już niedługo zostaną otwarte kąpieliska w województwie podlaskim. Sprawdź, gdzie w tym roku bezpiecznie się wykąpiesz

W ciągu ostatniego roku kilka miejsc przeszło remonty i modernizacje. W drugiej połowie czerwca na plaży w Dojlidach planowane jest uruchomienie wyciągu nart wodnych. Z kolei w Suwałkach powstały nowe miejsca do grillowania. Natomiast w Supraślu pojawi się nowy piasek.

- Do rozpoczęcia sezonu kąpielowego planujemy przywiezienie dwóch wywrotek piasku, który zostanie wysypany na plaży oraz na boisku do siatkówki plażowej. Oprócz tego naprawione zostaną uszkodzenia pomostu oraz placu zabaw przy plaży. Sprzęty do zabawy dla dzieci zostaną odnowione poprzez malowanie. Naprawiona będzie też jedna ławka i oczyszczona tama z trzciny i kawałków drewna, która naniosła woda - mówi Franciszek Staniszewski, inspektor do spraw promocji Urzędu Miejskiego w Supraślu.