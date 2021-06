Już wkrótce Pierwsza Podlaska Akademia Serowarska w Kuczynie

Gala serów skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego:

prowadzących gospodarstwa o specyfice mleczarskiej

planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem mleka

zainteresowanych tematyką przetwórstwa mleka

doradców propagujących zakładanie i rozwój Rolniczy handel detalicznego (RHD), działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO)

przedstawicieli instytucji wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich, w tym RHD, MLO.

Program Gali serów obejmuje: wykłady z serowarstwa, konsultacje na temat przetwórstwa sera, wyłonienie laureatów w dziedzinie sera czystego bez dodatków oraz sera z dowolnymi dodatkami, uroczyste wręczenie nagród.

Celem spotkania jest podniesienie wiedzy z zakresu promocji krótkich łańcuchów dostaw żywności, nowych/ulepszonych metod produkcji sera, innowacyjnych sposobów marketingu sprzedaży produktów serowarskich wytwarzanych na poziomie gospodarstwa.

Osoby zainteresowane udziałem w Gali serów proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 2 lipca, do godz.13 do Sekcji Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w PODR Szepietowo (pokój nr 28), bądź przesłanie (skanu) zgłoszenia na pocztę e-mail na adres: [email protected]