Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. MEN udostępnia harmonogram: dni wolne, ferie i terminy egzaminów. Kiedy początek nowego roku?

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

W połowie lipca Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Kiedy nastąpi rozpoczęcie nowego roku szkolnego? Ile dni wolnych czeka uczniów? Sprawdźcie harmonogram roku szkolnego 2020/2021!

Rok szkolny 2020/2021. Kiedy oficjalne rozpoczęcie?

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się we wtorek, 1 września 2020 roku.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, jeśli 1 września wypada w piątek lub dzień wolny od pracy, to rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się w najbliższy poniedziałek.

Zimowa przerwa świąteczna 2020. Kiedy i ile wolnego?

Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021 trwać będzie od 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że uczniowie wrócą do szkół dopiero w poniedziałek, 4 stycznia.

Nowy rok szkolny. Ferie zimowe 2021 - kiedy wypadają? Harmonogram

Ferie zimowe 2020 jak co roku odbędą się w czterech turach. Warto wspomnieć, że ich termin uzależniony jest od województwa. Poniżej zamieszczamy harmonogram tegorocznych ferii: