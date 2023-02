Kalinowo. Wypadki o świcie na S61 Via Baltica - BMW wjechało w barierki, ciężarówka wypadła z drogi OPRAC.: PL

Dzisiaj (7.02) o świcie w okolicach miejscowości Kalinowo doszło do niebezpiecznych zdarzeniach drogowych na S61 Via Baltica o czym doniosła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalinowa na swoim profilu facebookowym. Osobówka wjechała w barierki, natomiast samochód ciężarowy wypadł z drogi i wpadł do rowu.