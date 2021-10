Kalnica. Wypadek na DK 66. Bus z imigrantami uciekał przed policją. Doszło do zderzenia

W sobotę w Kalnicy (na DK 66) około godziny 10, policjanci próbowali zatrzymać do kontroli busa renault. Kierowca busa nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg, jednak jadący za nimi kierowca nissana próbował wyprzedzać policjantów i zajeżdżał im drogę w następstwie czego nissan zjechał na przeciwległy pas o zderzył się z hondą jadącą z przeciwnego kierunku.

Pasażerka hondy trafiła do szpitala. Kierowca busa zjechał w polną drogę i uciekł pozostawiając samochód z 12 osobami na polu (osoby te najprawdopodobniej nielegalnie przebywały na terenie naszego kraju).

Kierowca został zatrzymany ostatecznie przez policjantów 3 kilometry dalej. To obywatel Ukrainy. Zatrzymany został też kierowca nissana to również obywatel Ukrainy. Z busa 2 kobiety i dziecko służby medyczne zabrały do szpitala. Policjanci nadal wykonują czynności w związku z tym zdarzeniem.