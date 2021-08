Kąpieliska w woj. warmińsko-mazurskim otwarte dziś (24.08.2021). Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu Newsroom 360

Czy Twoje ulubione kąpielisko jest już otwarte? Sprawdź, czy możesz już w nim pływać. istockphoto.com/mariusz_prusaczyk

Sprawdź, które kąpieliska w województwie warmińsko-mazurskim dziś (24.08.2021) są czynne. W kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.