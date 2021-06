Kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk jest dobrej myśli przed nowym sezonem

- Tak długiego urlopu to dawno nie miałem. Już nie mogłem się doczekać pierwszego treningu i spotkania z kolegami z drużyny - mówi Taras Romanczuk, który jak pozostali piłkarze Żółto-Czerwonych stawił się na pierwsze zajęcia w ośrodku Jagiellonii przy ul. Elewatorskiej.

Romanczuk zadowolony jest, że zespół znów trafił pod skrzydła trenera Ireneusza Mamrota. - Tak, jestem zadowolony z powrotu trenera Ireneusza Mamrota. Pod jego wodzą mieliśmy swój styl grania, były też wyniki i sukcesy. Oczywiście to nie jest tak, że ostatni, słaby sezon to wyłącznie wina poprzedniego trenera, ale także i nasza. Traciliśmy sami punkty, jak w meczu ze Stalą Mielec. Teraz czeka nas praca, by tak grać, by wrócić do starej, dobrej Jagiellonii mającej swój styl. Zespół bardzo pozytywnie zareagował na powrót trenera Mamrota. Teraz czeka nas praca, granie dające nam radość - mówi kapitan Jagi.