Kary więzienia dla członków ONR za antysemickie hasła podczas obchodów rocznicowych w Białymstoku

- Pozostałym członkom zarządu ONR nie udało się w sposób bezsporny udowodnić, że także skandowali hasło razem z całym tłumem. Sąd jednak podkreślił, że ich aktywny udział w marszu ONR nie budzi wątpliwości. Przez 5 lat działaliśmy uparcie w sprawie, którą starano się "zamieść pod dywan". Dzisiejszy wyrok to nagroda za wytrwałość - skomentował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w mediach społecznościowych.

Oskarżycielem w tej sprawie był Rafał Gaweł - założyciel i współpracownik Ośrodka. Jego zdaniem, 16 kwietnia 2016 r., w czasie przemarszu ulicami Białegostoku w ramach obchodów 82. rocznicy utworzenia ONR, wskazani manifestanci mieli wznosić antysemickie okrzyki, jak „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści”. Zarzucił ówczesnym członkom organizacji publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz stosowanie bezprawnych gróźb wobec grupy osób z powodu przynależności narodowej, etnicznej, lub wyznaniowej. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.