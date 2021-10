Każdy może pomóc wybudować Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. Rusza sprzedaż pamiątkowej monety

- Inicjatywa, z którą fundacja wychodzi, powstała na bazie tego, że brat ks. Jerzego Popiełuszki Józef jeździ z relikwiami w różne miejsca Polski. I kiedy informuje o tym, że fundacja, państwo polskie zdecydowało się, by w Okopach powstało muzeum opowiadające tamtą historię, każdy mówi, że chętnie włączyłby się w projekt poprzez jakiś datek. Będzie to możliwe, bo po 11 listopada, każdy z Polaków, który będzie chciał dołożyć cegiełkę do wspniałego projektu, będzie mógł to zrobić - informuje Bogdan Romaniuk, przewodniczący Rady Fundacji "Dobro".

Cegiełka na budowę muzeum to przedsięwzięcie Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki "Dobro" we współpracy z NSZZ "Solidarność", Instytutem Pamięci Narodowej i Pocztą Polską. Szczegóły dotyczące monety zostały przedstawione podczas konferencji prasowej.

- Staramy się dbać o kultywowanie tradycji, również o to, aby upamiętniać wielkich Polaków. Takim wielkim Polakiem bez wątpienia był bł. ks. Jerzy Popiełuszko, dlatego też Poczta Polska weźmie aktywny udział w tym zacnym przedsięwzięciu. Udostępniamy nasze placówki pocztowe, które są w każdym powiecie, w każdej gminie. Każdy obywatel Polski będzie miał możliwość zakupienia cegiełki w naszych placówkach pocztowych. Wszystkich serdecznie zachęcamy, aby wesprzeć tę cenną inicjatywę. Mam nadzieję, że dzięki również małemu wsparciu Poczty Polskiej uda się jak najszybciej zrealizować to przedsięwzięcie, tak aby dom pamięci, muzeum poświęcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce jak najszybciej powstało - powiedział Krzysztof Falkowski, wiceprezes Poczty Polskiej.