Keeza A Klasa. 3:0 z KS II Wasilków i Pasja awansowała do "okręgówki" Mariusz Klimaszewski

Wojciech Wojtkielewicz

Tydzień temu trochę pospieszyliśmy się z ogłoszeniem awansu Pasji Kleosin do Keeza Klasy Okręgowej. Ale co się odwlecze to nie uciecze i w niedzielę Pasja zwycięstwem nad rezerwami Wasilkowa zapewniła sobie awans.