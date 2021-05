Keeza A klasa. 9 goli w Stawiskach. Zwycięstwo Pogoni Łapy okupione kontuzją

W grupie I trwa ciekawa rywalizacja na górze tabeli. Prowadzi GKS Gródek, który ma cztery punkty przewagi nad Pogonią Łapy, ale zespół z Łap rozegrał o dwa mecze mniej od rywali. W ostatnim spotkaniu Pogoń pokonała, nie bez trudu, Turośniankę Turośń Kościelna 2:1. W 30 minucie Kacper Wiński wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. W drugiej połowie do głosu doszli goście, dopingowani przez sporą grupę swoich kibiców. Turośnianka wyrównała wynik w 60 minucie po golu Jakuba Czaczkowskiego. Pogoń niestety straciła Wińskiego, który doznał kontuzji obojczyka wykluczającej go z gry do końca sezonu. Łapianie zdołali jednak wyprowadzić akcję, w której popisał się Krzysztof Kulwicki. Po jego solowej akcji i trafieniu Pogoń zdobyła kolejne trzy punkty.

W grupie I punkty stracił Kolejarz Czeremcha przegrywając ze Zniczem Suraż 2:5.

W grupie II Keeza A klasy lider GKS Stawiski pokonał Kos 1984 Rutki 7:2, a wicelider Pasja Kleosin ograła na wyjeździe Supraślankę Supraśl 3:0.